Qui i principali focolai del virus mutato

ZURIGO - Si dice che il coronavirus con il nome B.1.1.7 (la variante inglese) sia fino al 75% più contagioso rispetto alla forma tradizionale fino ad ora in circolazione.

In poche settimane, questa mutazione potrebbe diffondersi a macchia d'olio in Svizzera. Al fine di prevenirne la diffusione, stanno entrando in gioco regole di quarantena più severe, il che significa che spesso non finiranno in quarantena solo le persone entrate in contatto diretto con i positivi, ma anche i loro contatti.

Il caso St. Moritz - Non c'è però solo la variante britannica. Anche la mutazione B.1.351 (sudafricana), a sua volta altamente contagiosa, sta iniziando a diffondersi. I casi più recenti si sono verificati presso l'Hotel Kempinski e il Badrutt's Palace di St. Moritz (GR). Gli ospiti presenti sono ora in quarantena. Ma non solo. Anche gli istituti scolastici e le scuole di sci locali hanno dovuto chiudere a tempo indeterminato. Ora, in tutto il comune, è obbligatorio indossare la mascherina per evitare che il contagio si diffonda ulteriormente.

Test a studenti e famiglie - Venerdì pomeriggio il Servizio medico cantonale di Basilea Campagna ha registrato il primo caso della nuova variante del virus. La persona che è risultata positiva è stata isolata. Tuttavia Anche i parenti, compreso uno studente delle elementari, sono risultati positivi al virus. Per questo motivo è stata posta in quarantena l'intera classe e gli alunni di 1a e 3a elementare di Oberwil sono stati invitati a sottoporsi al test rapido insieme alle loro famiglie.

Test massa nella stazione sciistica - In quel di Wengen (BE) la nuova variante è stata messa in circolazione da un turista britannico durante le vacanze. In breve tempo, il numero di casi coronavirus nel villaggio di montagna è salito a 90. Di questi, 28 sono stati rilevati in un hotel tra il 27 dicembre e il 10 gennaio.

Nei test di massa, il virus è stato rilevato in altre 7 persone. Lunedì, però, si è saputo che a Bremgarten (BE) 120 studenti e i loro genitori dovranno sottostare al periodo di quarantena. Ciò è dovuto a due bambini che hanno contratto il virus mutato a Wengen.

Scuola blindata così come le case di riposo - In Ticino è noto il caso della scuola di Morbio Inferiore. Sono tredici, infatti, le persone risultate positive al Covid, due delle quali alla mutazione britannica. Ora l'intero istituto è in quarantena. Le infezioni, intanto, sono aumentate anche in una casa per anziani. Secondo le autorità ticinesi, la mutazione del coronavirus britannico ha portato a un generale aumento delle infezioni. Per questo, da sabato sono vietate le visite presso tutte le case di riposo, ospedali e case per disabili del Cantone.

Quarantena per tutto l'anno scolastico - La variante inglese è stata rilevata anche in una studentessa a Frauenfeld, nel canton Turgovia. Per prevenire la diffusione del virus sono state decise regole severissime. Secondo il “Tagblatt”, le autorità hanno ordinato la quarantena nel centro scolastico di Reutenen per l'intero anno scolastico.