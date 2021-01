Il tasso di riproduzione è sceso allo 0,83

BERNA - Il tasso di riproduzione (valore R) che indica a quanti individui in media una persona infettata trasmette il virus è sceso a 0,83 in Svizzera e nel Liechtenstein. Ne da notizia l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sul suo sito Internet. Se questo numero è inferiore a 1, ci sarà un minor numero di nuovi contagi. Se il numero è maggiore di 1, il virus si sta diffondendo più rapidamente. Per frenare la diffusione del virus, il tasso di riproduzione deve quindi essere inferiore a 1.

La cifra si riferisce al 6 gennaio. Il giorno precedente era stato segnalato un tasso di 0,84. Se si supera il valore 1 la somma di tutte le persone infette aumenta.

Secondo quanto precisa oggi l'UFSP un tasso di riproduzione superiore a 1 c'era solo nel canton Obvaldo, mentre il valore era inferiore a 0,8 solo in Ticino (0,71, dato relativo al 2 gennaio), Nidvaldo e Liechtenstein.