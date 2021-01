Salta la maratona di sci, anche quest'anno

ST.MORITZ - Anche quest'anno la maratona engadinese di sci non s'ha da fare: l'evento sportivo previsto per il prossimo 14 marzo è stato infatti annullato, per il secondo anno di fila. Nel 2020 si trattava di uno dei primi grandi eventi svizzeri a saltare per via della pandemia.

«A causa dell'incertezza legata all'andamento della pandemia e delle future disposizioni relative alle manifestazioni, anche quest'inverno il più grande festival alpino dello sci di fondo non può avere luogo» scrivono gli organizzatori sul sito della maratona engadinese.

I numerosi appassionati della disciplina sportiva potranno però percorrere il tracciato individualmente: durante la settimana della maratona di sci tra Maloja e S-Chanf sarà infatti disponibile un dispositivo per cronometrare la propria prestazione.

L'evento, lo ricordiamo, è solito attirare in Engadina almeno 14'000 persone provenienti da oltre sessanta paesi.