Dopo le feste, ecco l'aumento dei casi

SION - I timori di un aumento delle infezioni da coronavirus in seguito alle vacanze natalizie erano già presenti a dicembre, ed ecco che gli ultimi dati provenienti dal Canton Vallese sembrano confermare quest'ipotesi.

Negli scorsi giorni, e oggi in particolare, si registra infatti un aumento delle nuove infezioni nel Cantone romando, con la curva che ha ripreso a salire.

Come riporta il "Walliser Bote", negli ultimi cinque giorni sono stati registrati 620 casi di coronavirus, ovvero una media di 125 casi al giorno, mentre a fine dicembre i numeri erano calati fino a 50 casi giornalieri.

Oltre a ciò, sono aumentate anche le persone ricoverate a causa del Covid-19, come conferma Esther Waeber-Kalbermatten, a capo del Dipartimento della Sanità vallesano. Attualmente, 84 persone sono in ospedale, dodici in più rispetto a domenica scorsa. Undici di loro sono in terapia intensiva.

A metà dicembre il Vallese, insieme a Friburgo, era considerato un cantone modello. Grazie al basso livello dei contagi, infatti, era anche stato esonerato dalla misura che imponeva ai ristoranti dei Cantoni più colpiti di chiudere già alle 19.00.