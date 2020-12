Grigioni, prolungata la chiusura di bar e ristoranti

COIRA - Nei Grigioni bar e ristoranti resteranno chiusi più a lungo. La chiusura era stata decretata lo scorso 4 dicembre dal Governo retico per fare fronte all'aumento dei contagi. E avrebbe dovuto durare due settimane (quindi fino al prossimo weekend). Ma visto l'andamento della pandemia, oggi le autorità hanno comunicato che la disposizione resterà in vigore fino al prossimo 22 dicembre.

E poi cosa succederà? Dipende tutto da come si svilupperà la diffusione del virus. Se necessario, le autorità si dicono infatti pronte ad adottare misure più restrittive. Ma la speranza è di poter riaprire fino alle 23.00 a partire dal 23 dicembre, come spiegato dal responsabile del Dipartimento grigionese di giustizia, sicurezza e sanità Peter Peyer.

La questione delle stazioni sciistiche - Attualmente nei cantoni di montagna si teme un sovraccarico delle strutture sanitarie con gli incidenti sulle piste. Ma secondo il direttore del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità retico Marcus Caduff, che ha affrontato la questione in conferenza stampa, la chiusura degli impianti non risolverebbe il problema degli ospedali. I turisti, infatti, non rinuncerebbero alle vacanze nei Grigioni. E si dedicherebbero ad altre attività, come discese in slitta o sci alpinismo.

L'invito delle autorità è di non svolgere attività pericolose, considerato che i letti in terapia intensiva sono 22 in tutto il cantone e all'ospedale cantonale di Coira ce ne sono 13 occupati dei 16 disponibili.

Da parte sua il responsabile del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente Jon Domenic Parolini ha annunciato nuovi aiuti per il settore della cultura e dello sport.