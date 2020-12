"Sì" alle bici elettriche agli under 14

BERNA - I ragazzi con meno di 14 anni potranno utilizzare le bici elettriche con pedalata assistita fino a 25 chilometri all'ora, quando sono accompagnati da un adulto e in zone poco frequentate. Il Consiglio degli Stati ha oggi tacitamente adottato una mozione del Nazionale volta a favorire l'uso turistico delle e-bike.

Attualmente solo chi ha compiuto i 16 anni può inforcare liberamente una bici elettrica, mentre coloro che hanno un'età compresa tra i 14 e i 16 anni devono essere in possesso di una patente per ciclomotori. Per gli under 14 sussiste invece un divieto. Tale regolamentazione è comprensibile per un uso regolare sulle strade pubbliche, ma non è adeguata alla legislazione turistica, secondo l'autore della mozione, il consigliere nazionale Philippe Nantermod (PLR/VS).

La Svizzera è il solo Paese d'Europa ad avere una tale legislazione, ha sottolineato la "senatrice" Marianne Maret (PPD/VS) a nome della commissione. Tali restrizioni costituiscono un ostacolo per l'attrattiva della Svizzera.

Stando alla vallesana, le e-bike sono sempre più promosse nel mondo turistico. Nelle Alpi si possono per esempio noleggiare mountain bike elettriche. La promozione di un turismo "spalmato" sulle quattro stagioni implica l'uso di questi nuovi mezzi di trasporto nelle aree dedicate al tempo libero.

Anche il Consiglio federale ha sostenuto la mozione, poiché con la "limitazione a zone poche frequentate" la Svizzera rimarrebbe più restrittiva della maggior parte dei Paesi vicini. Questa misura consentirà anche di mantenere la sicurezza stradale, ha sottolineato la ministra dei trasporti Simonetta Sommaruga.

Un'altra mozione, già accolta in marzo dal Consiglio degli Stati, chiede un allentamento della legislazione sulle bici elettriche, esigendo semplicemente un abbassamento del limite d'età per usare le e-bike a 12 anni. Il Nazionale deve ancora pronunciarsi. In questo caso, il Consiglio federale si oppone al testo, poiché non contempla misure di accompagnamento volte a garantire la sicurezza stradale.