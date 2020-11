Il virus in casa anziani: ad Altdorf trenta ospiti positivi

ALTDORF - Una trentina di ospiti della casa anziani Rosenberg di Altdorf, nel Canton Uri, è risultata positiva al coronavirus. È quanto fanno sapere oggi le autorità cantonali.

Il contagio non riguarda soltanto i residenti, in quanto nel corso del weekend anche a diversi membri del personale è stato comunicato l'esito positivo del test. A causa di tale situazione, il medico cantonale ha ordinato che in questi giorni vengano sottoposti al tampone tutti gli ospiti come pure tutto il personale.

Nel frattempo sono inoltre state limitate le visite e i congedi.