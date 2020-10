Altri otto cantoni sulla lista nera della Germania

BERLINO - Berlino ha messo altri otto cantoni sulla propria lista nera riguardante il Covid-19. A entrare - dalle 8.00 del mattino di sabato 17 ottobre - sulla cartina delle zone a rischio per la popolazione tedesca sono Friborgo, Giura, Neuchâtel, Nidvaldo, Svitto, Uri, Zurigo e Zugo. Questi otto cantoni vanno ad aggiungersi a Ginevra e Vaud. In totale i cantoni considerati a rischio dalle autorità tedesche salgono quindi a dieci.

Non solo Svizzera - L'Istituto Robert Koch di Berlino ha inoltre inserito nella propria black-list gran parte delle regioni francesi, cinque polacche (tra cui quelle che comprendono Danzica e Cracovia), quasi tutta l'Olanda e la Liguria e la Campania per quanto riguarda l'Italia. La Germania, ricordiamo, considera zone a rischio tutte quelle che superano il limite di 50 nuovi contagi per centomila abitanti negli ultimi sette giorni oppure regioni che presentano un elevato rischio d'infezione anche se non supera questo tasso. Chi torna da questi Paesi deve mettersi in quarantena per 14 giorni, oppure sottoporsi a un tampone per comprovare di non aver contratto la malattia.