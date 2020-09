Ospedale sotto pressione per il maxi-focolaio in casa anziani

FRIBURGO - Il maxi-focolaio nella casa anziani di Siviriez (53 persone positive al coronavirus e sette decessi) sta mettendo sotto pressione l'ospedale cantonale friburghese. Nove ospiti della struttura sono infatti stati ricoverati in ospedale su ordine del medico cantonale, seppure non ci fosse una motivazione medica: una situazione eccezionale che ha costretto l'ospedale a riorganizzare i reparti di chirurgia e ortopedia.

Attualmente nella struttura sanitaria si stanno recuperando i vari interventi non urgenti che erano stati rinviati a causa dell'emergenza Covid-19. E ora, con i pazienti provenienti dalla casa anziani, restano pochi posti letto disponibili. Nella sede di Riaz sono esauriti, per questo motivi diverse persone sono state trasferite a Friburgo.

In un comunicato odierno, l'ospedale cantonale friburghese sottolinea che l'accoglienza di ospiti che non hanno bisogno di cure mediche non rientra nel mandato. E che inoltre trattandosi di persone anziane e vulnerabili, un trasferimento a breve termine non sarebbe la decisione migliore.