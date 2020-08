«Un obbligo di mascherina negli uffici ha senso»

Mascherina Caricamento in corso ... Sul vostro posto di lavoro le distanze di sicurezza vengono rispettate? Sì, sempre Sì, di solito No, spesso non è possibile No, mai Altro [{"keyQ":"q_b3qu99"}] Vota Risultati Sul vostro posto di lavoro le distanze di sicurezza vengono rispettate? Sì, sempre 24% (240 voti) 24% Sì, di solito 35% (344 voti) 35% No, spesso non è possibile 27% (261 voti) 27% No, mai 12% (119 voti) 12% Altro 2% (16 voti) 2% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1457499,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1044593","title":"Mascherina","questions":{"q_b3qu99":{"a":{"a_xsq6q":"Sì, sempre","a_63pja":"Sì, di solito","a_n7sw8d":"No, spesso non è possibile","a_k44179":"No, mai","a_e58v7t":"Altro"},"q":"Sul vostro posto di lavoro le distanze di sicurezza vengono rispettate?","t":"0"}}}

ZURIGO - Sui mezzi pubblici la mascherina è obbligatoria in tutta la Svizzera già dallo scorso 6 luglio. E ora diversi cantoni stanno introducendo tale misura per i negozi (al momento è realtà a Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Vallese e Zurigo). Ma la Francia ha già fatto un ulteriore passo: da settembre la mascherina va indossata anche sul posto di lavoro.

Una misura del genere andrebbe introdotta anche in Svizzera? «Avrebbe sicuramente senso» afferma Andrea Cerny, medico specialista in malattie infettive alla Clinica Moncucco di Lugano. In ufficio non mancano infatti le situazioni in cui si hanno contatti ravvicinati coi colleghi, in particolare durante le riunioni o nelle pause. «E nelle riunioni il rischio di contagio è massimo» spiega il medico. E non solo: la diffusione potrebbe avvenire anche a causa degli impianti di climatizzazione, che spostano l'aria all'interno dei locali invece di cambiarla.

Secondo l'Unione svizzera degli imprenditori, la decisione in merito a un eventuale obbligo di mascherina spetta alle singole imprese. «Ogni azienda sa in quali contesti non è possibile mantenere le distanze di sicurezza» spiega il presidente Valentin Vogt. Il sindacato Unia la vede allo stesso modo: tale misura dipende dalla situazione che si presenta sul posto di lavoro, afferma il responsabile per la comunicazione Serge Gnos. «Se altri provvedimenti non funzionano, un obbligo di mascherina può avere senso».

Non mancano comunque i lavoratori che si rivolgono a Unia: «Ci raccontano che non riescono a rispettare le distanze e che sul posto di lavoro non hanno disinfettante». Per il sindacato un obbligo d'indossare la mascherina si potrebbe introdurre soltanto se le aziende effettuassero dei controlli regolari.

Da Swisscom al momento non se ne parla: «La maggioranza assoluta dei nostri collaboratori lavora ancora in home office» afferma una portavoce. La mascherina va indossata soltanto da quei dipendenti che non hanno la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza. La situazione è simile in seno a La Posta: non c'è un obbligo generalizzato d'indossare la mascherina, spiega una portavoce. «Se tra i collaboratori non può essere mantenuta la distanza, i superiori possono però ordinarne l'impiego».