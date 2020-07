Vallese "al buio" per oltre un'ora

SIERRE - Un'interruzione di corrente si è verificata nel tardo pomeriggio nel distretto di Sierre e nell'Alto Vallese. La situazione sta ora gradualmente tornando alla normalità.

Come comunicato da 20 Minutes, ci sarebbero dei problemi sulla linea elettrica da circa 16 ore, che hanno infine portato al blackout di oggi pomeriggio.

Sierre, Anniviers, Crans-Montana e i villaggi circostanti sono stati colpiti, come confermato dall'azienda di distribuzione elettrica OIKEN. Coinvolto anche l'Alto Vallese, dal quale sono arrivate numerose reazioni sui social media.

Paura e disagi per molte persone rimaste bloccate sui trasporti, in particolare sugli impianti di risalita, per circa un'oretta. Comunque, non sono al momento giunte notizie di feriti o incidenti.

Poco dopo le 17, a Sierre è tornata la corrente e la situazione generale sembra essere tornata alla normalità. Si ritiene che il blackout sia stato causato da un incidente su una linea elettrica, ma la dinamica non è ancora chiara.

Anche la linea ferroviaria del Lötschberg sarebbe stata colpita dalle perturbazioni.