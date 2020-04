Gli svizzeri rinchiusi in casa... col desiderio di partire per Londra e Parigi

Dopo la pandemia Caricamento in corso ... Dove vorresti andare in vacanza dopo l'emergenza Covid-19? Da qualche parte in Svizzera In una città europea Al mare, ma in Europa In un altro continente Ormai mi sono abituato a stare a casa... penso che ci resterò Altro [{"keyQ":"q_8js46"}] Vota Risultati Dove vorresti andare in vacanza dopo l'emergenza Covid-19? Da qualche parte in Svizzera 14% (133 voti) 14% In una città europea 13% (122 voti) 13% Al mare, ma in Europa 35% (330 voti) 35% In un altro continente 19% (182 voti) 19% Ormai mi sono abituato a stare a casa... penso che ci resterò 15% (142 voti) 15% Altro 4% (35 voti) 4% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1432756,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"987235","title":"Dopo la pandemia","questions":{"q_8js46":{"a":{"a_0dyw8j":"Da qualche parte in Svizzera","a_1s8eq":"In una città europea","a_mi2bij":"Al mare, ma in Europa","a_234fbg":"In un altro continente","a_r9i1h5":"Ormai mi sono abituato a stare a casa... penso che ci resterò","a_5ekbem":"Altro"},"q":"Dove vorresti andare in vacanza dopo l'emergenza Covid-19?","t":"0"}}}

ZURIGO - Da settimane viviamo la quotidianità tra le nostre mura domestiche. E a volte all'aria aperta per una passeggiata. Ma non ci basta: abbiamo tanta voglia di viaggiare, in particolare di passare qualche giorno in una capitale europea.

Parigi, Londra e Berlino: sono infatti queste le principali destinazioni che negli ultimi trenta giorni gli svizzeri hanno cercato sul web, come si evince dai dati raccolti da Arg-You, società di Baar (SZ) che conduce indagini di mercato. «Attualmente si riscontra un forte aumento anche di ricerche online relative a fitness, bellezza, parrucchieri, matrimoni, massaggi, vacanze, gravidanze e benessere» afferma il ceo e politologo Christoph Glauser.

Un fenomeno che, sempre secondo Glauser, sarebbe da ricondurre proprio all'attuale lockdown che ci tiene in casa. Ma pure all'annunciato graduale ritorno alla normalità: i cittadini si aspettano un prossimo allentamento anche delle restrizioni di viaggio. Ma sono consapevoli che bisognerà limitarsi agli spostamenti all'interno dell'Europa. «Per questo si pensa piuttosto a dei city-trip».

I treni si fermano alla frontiera - Ma al momento si può viaggiare soltanto con l'immaginazione: i treni si fermano alla frontiera, mentre Swiss propone una manciata di destinazioni. Quando si potrà tornare a viaggiare sul serio? «Dipende dalle imprese ferroviarie all'estero e dalle decisioni dei governi sula riapertura delle frontiere per tutti i viaggiatori» afferma Raffael Hirt, portavoce FFS.

Swiss propone un'offerta ridotta fino al prossimo 17 maggio. In seguito l'intenzione è d'introdurre gradualmente nuove destinazioni. «La scelta - spiega la portavoce Meike Fuhlrott - dipende dalle limitazioni di viaggio in vigore in Europa e nel resto del mondo, come pure da riflessioni economiche».

Viaggi sconsigliati - Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sconsiglia i viaggi da quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito la diffusione del Covid-19 come una pandemia a livello mondiale. «Oggi in tutto il mondo c'è il rischio di contrarre il nuovo coronavirus. Dal 13 marzo 2020 e fino a nuovo avviso il Consiglio federale raccomanda di rinunciare a viaggi all'estero non essenziali» ha comunicato il DFAE su richiesta di 20 Minuten. «Al momento non è possibile dire quando tali limitazioni saranno tolte».