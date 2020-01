Quei 12'000 bambini segnati da un divorzio

LUGANO - Attualmente in Svizzera ci sono 12'212 minorenni figli di genitori divorziati. Il dato si riferisce alla situazione del 2018. I divorzi sono aumentati da un anno all’altro: si è passati dai 15'906 del 2017 ai 16'542 registrati nel 2018. Rispetto al passato (soltanto un secolo fa, nel 1918, i divorzi erano appena 1'699, secondo i dati dell’Ufficio di statistica) divorziare oggi è per molte coppie una decisione meno traumatica.

Ma lo è altrettanto per i figli che improvvisamente si ritrovano in famiglie separate? Ecco tre storie che denotano una certa sofferenza di fondo da parte dei bambini che vedono spesso il divorzio di mamma e papà con occhi diversi rispetti ai loro genitori.

Ryan: «Nonostante tutto, credo ancora nell'amore e nel matrimonio»

«Avevo cinque anni. Fu mia nonna a dirmi che mamma e papà avevano deciso di separarsi. Realizzai di quanto stava accadendo solo quando iniziarono a litigare per l’affidamento. Una volta mia madre lanciò una padella contro mio padre e lo colpì alla testa. Credo di aver nutrito dei sentimenti di rabbia nei confronti di mia madre, ma ho rimosso molti dei ricordi di quel periodo. Fu mio padre a ottenere la custodia Non fu un trauma dividermi da mia madre, anche perché abitava poco distante da mio padre. Tuttavia devo ammettere che i continui litigi dei miei genitori hanno lasciato su di me delle conseguenze notevoli. Ho sofferto di depressione. Ho avuto difficoltà a concentrarmi».

Vera: «È stato un inferno vivere con mia madre»

«Capitava spesso che con i miei fratelli restavamo sulle scale a sentire i nostri genitori litigare in cucina. Non ho mai avuto il coraggio di chiedergli perché litigassero continuamente. Avevo otto anni quando la mamma ci disse che si sarebbe separata da papà. I miei fratelli iniziarono a piangere. Io no. Non sentivo nulla. Mio padre se ne andò, e per tre anni abbiamo abitato con nostra madre. È stato un inferno. Dopo la separazione lei ha iniziato a trascurare la famiglia e la casa: biancheria sempre sporca, pareti di casa con macchie di muffa. Mia madre mi proibiva di raccontare lo stato in cui vivevamo. Quindi ho quasi smesso di parlare. Sono diventata taciturna».