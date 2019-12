Non gli piace il taglio di capelli: cliente denuncia il parrucchiere

SAN GALLO - A chi non è capitato almeno una volta di uscire da un salone da parrucchiere con un taglio mal riuscito? Da qui a infilare il primo posto di polizia per denunciare il barbiere in questione, però, ce ne passa.

Lo ha fatto un uomo di San Gallo che, dopo essere stato a suo avviso maltrattato dalle forbici del suo acconciatore, si è recato in polizia «indignato» con l'intento di presentare denuncia per lesioni personali. «Il motivo? il suo taglio era troppo corto. Lui voleva farsi dare solo una spuntatina», racconta la cantonale sul suo profilo Instagram.

Alla fine, l’ira del cliente beffato non è tuttavia sfociata in querela: «Il nostro agente è riuscito a spiegargli che per 20 franchi non poteva aspettarsi un’acconciatura da star dell’”hairstyle” - scrive la polizia -. L’uomo ha riconosciuto il suo errore e se n’è andato con la sua capigliatura deturpata».

«Si era arrabbiato incredibilmente e voleva assolutamente fare denuncia», rievoca il portavoce della polizia sangallese, Florian Schneider, parlando con 20 Minuten. Oltre ai capelli, la polizia sangallese ha già avuto a che fare con persone che volevano fare denuncia per manicure riuscite male: «In questi casi la polizia non può fare nulla - spiega Schneider -. Se qualcuno non è soddisfatto di un servizio ricevuto, si è chiaramente nell’ambito del diritto civile».