Se il passo viene bloccato per far passare le supercar

ANDERMATT - Questo fine settimana sul passo della Furka e dell'Oberalp sono sfrecciati i bolidi dell'esclusivo Supercars Owners Circle. Bugatti, Ferrari e compagnia hanno lambito le strade, chiuse per l'occasione dalla Cantonale di Uri.

Il valore stimato della scuderia in questione, riporta 20 Minuten, era di svariati milioni di franchi. L'evento, destinato a una gruppo elitario appassionato di fuoriserie, aveva generato parecchie polemiche già 2 anni fa quando si era tenuto sul passo del Gottardo.

«Per evitare disagi al traffico abbiamo deciso di cambiare location», spiega il comandante della Cantonale di Uri Hubert Lussmann. In totale a partecipare alla rombata c'erano 180 persone per 70 autovetture: «Noi come organizzazione siamo soddisfatti», conferma uno dei responsabili Florian Lemberger, «e poiché siamo consci che questo tipo di evento possa attrarre critiche abbiamo voluto rendere a impatto zero Co2 l'arrivo in loco dei partecipanti e il loro soggiorno».

lettore 20 Minuten