Campione senza auto, la triste lotta di Lewis Hamilton

IMOLA - La sensazione è che, pur senza potersi permettere di puntare al successo, in questo inizio di stagione di Formula 1 in Mercedes pensavano di poter essere più vicini ai migliori. Questo almeno si evince dalle parole di Toto Wolff, smagrito dopo anni di banchetti pantagruelici: «La macchina è inguidabile - ha ammesso a caldo, a Imola, il team principal delle Frecce d'argento - è stata una gara terribile. Non è quello che ci meritiamo».

Intristito da prestazioni e risultati, Lewis Hamilton non sembra intenzionato a gettare la spugna; in attesa di tempi migliori è in ogni caso costretto a vivere difficoltà alle quali non era abituato. Poca velocità, poca competitività, GP trascorsi nel “gruppo” e… sfottò da parte dei rivali.

«Lo abbiamo doppiato - ha sottolineato perfidamente il solito graffiante Helmut Marko, consigliere in Red Bull - Noi abbiamo fatto una grande gara, lui… Starà pensando che forse avrebbe fatto meglio a ritirarsi al termine della scorsa stagione».

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)