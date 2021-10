Hamilton e il sogno infranto: «Io in Ferrari? Avrei voluto»

LONDRA - È arrivato in Formula 1 nel 2007 e in tanti anni ha “servito” solo due team: McLaren e Mercedes. Certo, visti i numeri collezionati (cento GP e sette Mondiali vinti), questo non gli ha impedito di levarsi parecchie soddisfazioni; il rammarico per non aver assaggiato la Ferrari gli è però rimasto. Stiamo ovviamente parlando di Lewis Hamilton il quale, intervistato da Sky Sport F1, ha ammesso di aver sperato e provato ad approdare alla Rossa, senza però mai riuscirci.

«È abbastanza incredibile che non abbia mai guidato una Ferrari visti gli anni trascorsi in Formula 1 - ha raccontato il campione britannico - Avrei voluto ma non è mai stato davvero possibile. E non saprò mai del tutto con precisione per quale motivo. A questo punto non mi resta che impegnarmi per impedire loro di vincere il Mondiale. Per quanto riguarda pilotarle... ho un paio di Ferrari a casa, farò con quelle».

keystone-sda.ch (Yuri Kochetkov)