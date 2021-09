Podio per Marciello nell'ultimo appuntamento della serie Sprint

VALENCIA - Ultimo weekend di corse nella serie Sprint del GT World Challenge per Marciello presso il tracciato di Valencia. Raffaele, che da praticamente inizio anno non si é mai fermato trovandosi impegnato su più campionati, é giunto all'ultima corsa Sprint del calendario GT World Challenge prendendo parte all'evento assieme al russo Boguslavskiy. I due hanno condiviso la Mercedes AMG GT3 numero 88 del Team AKKA ASP sin dalla giornata di venerdì, giornata dedicata ad un test per preparare al meglio la vettura in previsione del weekend. Sabato é stato tempo di prove libere, dove il ticinese ha sempre occupato la vetta della classifica, a differenza del compagno Boguslavskiy apparso un po' più in difficoltà. Nel tardo pomeriggio sono andate in scena le prove di qualificazione, con la Q1 e la Q2 guidate rispettivamente da Boguslavskiy e Marciello.

In Q1, sessione valevole per lo schieramento di partenza della prima gara del weekend, Boguslavskiy ha chiuso in quinta posizione. In Q2, Marciello é stato bloccato da un problema all'idroguida che lo ha costretto al rientro ai box, trovandosi dunque a partire solamente dalla ventitreesima posizione.

Domenica mattina, nella prima gara del weekend, il russo é partito bene, riuscendo a portarsi dalla quinta alla terza posizione. Pochi giri dopo ha dovuto cedere alle pressioni della Lamborghini alle spalle, consegnando la vettura a Marciello in quarta piazza a mezz'ora dal termine. Il ticinese, riuscendo a ben districarsi in alcuni momenti concitati di gara, ha chiuso in terza posizione agguantando un bel podio per il week-end.

Nella seconda ed ultima gara del weekend, Marciello é partito dalla ventitreesima posizione, risalendo sino alla undicesima piazza nella prima mezz'ora di gara. Nel finale il russo ha perso tre posizioni, chiudendo in quattordicesima piazza. Conclusosi questo appuntamento, Marciello tornerà a correre già il prossimo weekend presso il tracciato del Sachsenring nel campionato tedesco ADAC GT Masters, assieme al compagno di squadra Maxi Buhk a bordo della Mercedes del Team Landgraff Motorsport.