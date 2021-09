Max e Lewis: dovessero continuare a darsele di santa ragione...

MONZA - A Silverstone Hamilton ha mandato in ospedale Verstappen. A Monza Verstappen ha rischiato di mandare all’altro mondo Hamilton. Il livello della contesa in Formula 1 è evidentemente andato oltre i limiti e bene hanno fatto i commissari a infliggere tre posizioni di penalità sullo schieramento del prossimo GP a Verstappen, ritenuto colpevole del big bang monzese. Deve suonare come un avviso ai naviganti, un cartellino giallo prima dell’espulsione. Prendersi a ruotate come a Imola o nel primo giro del Gran Premio d’Italia va anche bene. È in fin dei conti quello che vogliamo vedere tutti. Ma sbattersi fuori a vicenda due volte in 14 gare è davvero eccessivo. Senna e Prost in fin dei conti si buttarono fuori due volte in tutta la carriera. Max e Lewis sono profondamente diversi, ma quando chiudono la visiera dei rispettivi caschi hanno la stessa arroganza, spesso corrono come se in pista esistessero solo loro. Sono due maschi Alfa che vogliono rimarcare la loro superiorità in ogni occasione possibile. Nessuno è disposto a prendersi la colpa e ancora meno ad alzare il piede in caso ci si trovi di fronte a una strettoia che permette a uno solo di passare. Se fossero un videogame sarebbero uno sparatutto. Se si ritrovassero come Tamberi e Barshim a Tokyo a potersi dividere l’oro, probabilmente andrebbero avanti a combattere. Si caricano a vicenda mentre l’asticella si sta alzando sempre di più.

Fin qui siamo stati politicamente corretti. Abbiamo predicato sicurezza in pista, applaudito i commissari che hanno punito Verstappen. Ma siamo sicuri che è davvero questo che vogliono gli appassionati? Chi ancora oggi ritiene che il duello di Digione 1979 tra Villeneuve e Arnoux, sia la miglior immagine copertina della Formula 1, non può spaventarsi di fronte a quanto accaduto a Monza. Anzi vorrebbe vedere tutte le domeniche duelli così aggressivi. Siamo sinceri, questo Mondiale 2021, sta diventando uno dei più belli degli ultimi anni.

Stiamo vivendo una battaglia che da anni sognavamo di vivere. Però sarebbe bello vederla fino in fondo, non ritrovarsi con i due contendenti accartocciati fuori pista. L’incidente di Monza è il miglior spot possibile per la sicurezza delle monoposto di oggi, è immaginabile come si divertiranno a Netflix quando potranno lavorare su questo materiale. In quell’incidente in fin dei conti c’è tutto quanto vogliono gli appassionati: un duello esagerato, l’incidente spettacolare e i due piloti che escono illesi dal crash.

La Formula 1 però già in passato ci ha mandato dei segnali prima di scoppiare. E quando non sono stati ascoltati sappiamo come è finita purtroppo. Max e Lewis hanno mandato un paio di segnali. Dovessero continuare a darsele in questo modo il rischio è davvero che finisca male perché la Formula 1, è bene ricordarlo, non sarà mai uno sport sicuro al 100%. Senza l’Halo, Lewis non sarebbe qui a ringraziare su Instagram chi lo protegge dall’alto. Non lasciamoli più combattere a mani nude, però diamogli i guantoni e permettiamo che si prendano a botte, non pretendiamo che si regalino fiori. “Racing and not crashing”, ha detto Toto Wolff. Come dargli torto.

Imago