«Hamilton? Non è soddisfatto della situazione»

BRACKLEY - La voce gira da un po' di tempo nel paddock: Lewis Hamilton è scontento del suo contratto di un solo anno con la Mercedes e la conferma è arrivata da Johnny Herbert.

«Ho sentito che non è particolarmente soddisfatto della situazione», è intervenuto proprio l'ex pilota britannico di Formula 1 - tre GP vinti nella sua carriera - ai microfoni di "Motorsport-Total.com". «Mi auguro che non deciderà di ritirarsi, perché può ancora dare molto a questo sport e sappiamo quanto sia stato importante per la sua crescita. Penso che gli piaccia ancora correre e la motivazione ha sempre giocato un ruolo importante. Ayrton Senna diceva sempre che era un grosso problema per lui tornare anno dopo anno e spingere se stesso per continuare a migliorare sempre di più. Penso che per Lewis sia esattamente la stessa cosa. Il duello con Verstappen? Se nella vita hai avuto successo come Hamilton, allora hai bisogno di quel tipo di motivazione. Se Max e la Red Bull hanno la possibilità di sfidarlo per un’intera stagione, a lui piacerà».

keystone-sda.ch (Lars Baron / POOL)