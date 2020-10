Tutta "colpa" di una cena

TAVULLIA - Com'è avvenuto il contagio di Valentino Rossi? Il Dottore - costretto a saltare la gara di Alcaniz, decimo round del Mondiale di MotoGP in programma oggi - aveva annunciato la notizia giovedì, tramite i suoi canali social. L'infezione da coronavirus pare sia arrivata "per colpa" di una cena con amici come rivelato a "Sportfair" da Albi Tebaldi, a.d. della VR46.

«Tutto era cominciato venerdì a una cena con amici, uno dei quali due giorni dopo non si è sentito troppo bene, ma si pensava avesse preso freddo. Per precauzione ha fatto il tampone, che ha dato esito positivo. A quel punto lo abbiamo fatto tutti, risultando negativi, come Valentino, che martedì era infatti idoneo per tornare ad Aragon. Io stesso ero andato a salutarlo velocemente mercoledì sera, aveva appena finito di allenarsi e stava bene. Ci siamo dati appuntamento per giovedì mattina alle 8.45 per portare lui e Uccio all’aeroporto di Rimini, ma quando sono arrivato a casa mi ha detto che qualcosa non andava. Così siamo andati dal dottore per il tampone: il primo, rapido, è stato negativo, ma il secondo, il cui esito è arrivato nel pomeriggio, ha confermato la positività».

keystone-sda.ch / STF (Eric Gay)