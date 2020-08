«Solitamente li definiamo incidenti di gara, ma qui...»

SPIELBERG - Il terribile incidente capitato ieri in MotoGP, in cui sono rimasti coinvolti Zarco e Morbidelli, continua a far discutere. "Zarco è un mezzo assassino", le parole espresse ieri dall'italiano in merito alla pericolosità della manovra del francese, il quale aveva tirato il freno a una velocità altissima provocando lo schianto. Le loro moto sono poi andate a sfiorare sia Valentino Rossi che Maverick Viñales, risparmiati per un soffio da un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Oggi lo stesso Morbidelli, a mentre fredda, è tornato a parlarne in una discussione su Twitter: "Ne discuteremo giovedì in Safety Commission. Siamo abituati a definire incidente di gara qualsiasi incidente tra due piloti, pensiamo che facendo così si risolva la situazione. Però questa volta l'incidente di gara è successo a 310 km/h: siamo fortunatissimi a essere ancora in piedi, ma qualcuno deve pagare per l’errore".

keystone-sda.ch / STF (CHRISTIAN BRUNA)