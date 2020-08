Zarco si difende dalle accuse: «Non sono pazzo»

L'incidente senza grosse conseguenze avvenuto ieri pomeriggio al nono giro del GP d'Austria di MotoGP, avrebbe potuto avere dei risvolti ben diversi, soprattutto per Valentino Rossi e Maverick Vinales. Il Dottore e lo spagnolo hanno infatti miracolosamente evitato per un soffio le due moto di Franco Morbidelli e Johann Zarco, partite a carambola come proiettili - dopo una collisione fra i due - verso i compagni di squadra della Yamaha.

Il più criticato da parte dei colleghi è stato proprio Zarco, il quale ha avuto modo di spiegarsi soprattutto con Valentino Rossi, che era stato tra i più aggressivi. «Sono ancora un po' sotto shock, ma mi sto riprendendo abbastanza velocemente», ha analizzato il transalpino a "Motorsport.com". «Le ustioni fanno male all'inizio, ma poi vengono curate. Quello che mi ha ferito è che quando Rossi e Morbidelli hanno fatto le interviste alla tv italiana erano davvero arrabbiati con me. Valentino ha visto la mia moto e si è spaventato, ma gli ho spiegato che non è stata una manovra volontaria. Credo che la nostra sia stata una discussione molto sincera, dove ci siamo scambiati i nostri pensieri a riguardo. Ora va meglio, ho parlato con lui circa dieci minuti per fargli capire che non sono pazzo, anche se all'inizio ha pensato che ho bloccato volontariamente Morbidelli. Non era proprio quella la mia intenzione...».

