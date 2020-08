«Ho faticato e non ho trovato il ritmo»

SILVERSTONE - Da una parte Charles Leclerc, felice e pure un po' sorpreso per il buon quarto posto in griglia, dall'altra Sebastian Vettel, deluso e costretto ad accontentarsi della decima piazza dopo le qualifiche di Silverstone.

«C'è grande soddisfazione per le qualifiche, ma è in gara che si fanno i punti... - ha sottolineato il giovane monegasco, consapevole che quest'oggi servirà una prova perfetta - Non mi aspettavo questo risultato, soprattutto con le medie. Tenere queste gomme in gara può essere un grande aiuto. È un bene partire dalla seconda fila avendo velocità in rettilineo, per gli altri sarà più difficile superarci».

Decisamente meno "allegro" - ma non rassegnato - Vettel, che nelle libere non ha brillato ma oggi cercherà di rifarsi: «Ho faticato a trovare il ritmo, la macchina non era male ma non era adatta a me. In gara le proverò tutte. Guardando avanti partire con le soft non è l'ideale, ma cercheremo di sfruttarle al massimo».

keystone-sda.ch (Frank Augstein)