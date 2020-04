Aperto l'album dei ricordi in casa Ferrari

MARANELLO - Presente e futuro della Ferrari. Come scordare il momento in cui Luca Cordero di Montezemolo decise di puntare tutto su un certo Michael Schumacher, contro il parere di tanti?

«Un po’ di scetticismo c’era - le sue parole a Sky Sport 24 - Io però ero convinto della mia scelta per il semplice fatto che era il momento giusto. L’avessimo ingaggiato due anni prima sarebbe stato troppo presto perché non avevamo la macchina per poter vincere. Michael è arrivato dopo un lunghissimo lavoro di riorganizzazione di tutta la squadra».

"Schumi" - colui che ha scritto pagine indelebili in Ferrari e in F1 - aveva dato un consiglio alla scuderia di Maranello... «Aveva tentato in ogni modo a convincerci di ingaggiare Vettel in Ferrari prima del suo passaggio dalla Toro Rosso alla Red Bull, ma in quel periodo lo trovavamo ancora immaturo e gli preferimmo Alonso».

Un'ultima annotazione sul presente... «Leclerc è fortissimo, spero non si monti troppo la testa. Già con l’Alfa Romeo avevamo visto che era velocissimo e commetteva pochi errori. Adesso però ci si deve chiedere se può convivere con Vettel. Questo sarà un tema delicato per Binotto. Bisogna parlare chiaro ai piloti e spiegare che corrono non per loro stessi, ma per la Ferrari».

Keystone