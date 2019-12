Marquez “smontato” dal capo: «Vince? Honda semplice da guidare»

CERVERA (Spagna) – Marc Marquez vince perché fenomenale? Certo, anche, ma non solo. Anzi, per chi allestisce un mezzo spaziale, i meriti dello spagnolo non sono infiniti.

A fare un po' sbiadire la leggenda del campione del mondo ci ha pensato Alberto Puig, ovvero il team principal della Honda. Per il dirigente non sono le doti del cabroncito, quanto piuttosto le qualità della moto, a fare la differenza.

«Quanto si racconta su Marc e sulla nostra moto non è vero, non è supportato da dati di fatto – ha raccontato Puig a Motorsport - Non vinciamo per le qualità del pilota, non solo, quanto piuttosto per le caratteristiche del mezzo. Su cosa si basa questa mia convinzione? Semplice: negli ultimi 18 anni abbiamo vinto il titolo 10 volte con 4 piloti diversi: Rossi, Hayden, Stoner e Marquez. La Yamaha ha centrato il Mondiale con due piloti: Rossi e Lorenzo. La Ducati ha invece vinto solo con Stoner. Questo significa che stiamo riuscendo a mantenere il dominio nella classe regina, indipendentemente dal pilota che sale sulla moto».

Keystone (foto d'archivio)