«Valentino Rossi ha 40 anni... è impressionante», Verstappen in brodo di giuggiole

MONZA (Italia) – Max Verstappen è un campione in erba, con un passato già importante e con un futuro luminosissimo davanti a se. Ha poi, come tutti, degli idoli. Senna? Prost? Mansell? Forse. Il pilota che più stupisce l'olandesino della Red Bull non gira però su quattro ruote, bensì su due. Il 21enne non ha occhi che per... Valentino Rossi.

«Considero impressionante quello che sta facendo Rossi a 40 anni - ha ammesso Max - Seguo la MotoGP ed è incredibile vedere come guida ancora adesso e la passione con la quale affronta le corse. Che dimostra di amare. So che le gare le vince Marquez, ma io spero sempre che Valentino finisca sul podio. Non so se avrà ancora la possibilità di conquistare un titolo; quello che fa con i più giovani è però davvero incredibile. Alla sua età, ma vi rendete conto? Io continuare fino a 40 anni? Non so. Vorrebbe dire trascorrere 23 anni in Formula 1. È tantissimo. Certo che se continuassi a divertirmi e, come Valentino, avessi la possibilità di guidare un mezzo competitivo, sarebbe più facile trovare le motivazioni per andare avanti a lungo».

keystone-sda.ch/ (DANIEL DAL ZENNARO)