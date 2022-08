Ambrì al lavoro alla Gottardo Arena: venerdì la prima amichevole

Per i tifosi biancoblù la prima occasione stagionale per ammirare sul ghiaccio i propri beniamini - fra i quali spiccano i nuovi innesti stranieri Heed, Virtanen, Shore, Chlapik e Spacek - si presenterà venerdì sera, quando a Biasca andrà in scena l'incontro amichevole contro i Rockets (ingaggio d'inizio fissato per le 19.30).