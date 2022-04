All'Hallenstadion lo Zurigo può laurearsi campione svizzero

ZURIGO - Questa sera calerà il sipario sulla stagione 2021/22? Se lo Zurigo dovesse imporsi all'Hallenstadion la risposta sarebbe affermativa.

Perfino in gara-3 – andata in scena sabato alla Bossard Arena – la differenza fra i Lions e lo Zugo è stata minima e impercettibile, per non dire nulla. Sì perché pure il terzo atto di un duello equilibratissimo (non inganni il 3-0 nella serie...) si è chiuso con un “golletto” di scarto, ancora una volta in favore della truppa di Rikard Grönborg e ancora in rimonta. La tattica e il piano partita degli zurighesi sono sempre gli stessi: lasciar sfogare Hofmann e compagni, prima di colpirli nella fase conclusiva della partita. Non è un caso, infatti, che sei delle sette reti messe a segno dai Lions nella finale in corso siano arrivate negli ultimi 20'.

E allora qual è l'elemento che sta facendo la differenza? Una prima linea da... NHL dei Lions, formata dal magico trio Andrighetto-Malgin-Hollenstein. Un trio che sabato sera, dopo aver già risolto gara-2, nel breve volgere di 92'' ha capovolto nuovamente i Tori.

Allo Zugo di Dan Tangnes il compito di prolungare ancora un po' questa serie: malgrado il 3-0, la finale ci sta infatti regalando tantissimo spettacolo ed emozioni a iosa...

