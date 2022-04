Diaz saluta la Nazionale

FRIBORGO - Raphael Diaz non vestirà più la maglia della nazionale rossocrociata, della quale era capitano dal 2017. Lo ha annunciato il difensore del Friborgo sui social, dopo che Patrick Fischer ha deciso di non convocarlo per il Mondiale del mese prossimo.

«Anche se è difficile, ci sono decisioni che nella vita devi accettare, anche quando - come in questo caso - arrivano in maniera inaspettata. Il mio tempo in qualità di giocatore della Nazionale è giunto al termine. Auguro al nostro team tanti successi e tutto il meglio per il futuro».

In nazionale dal 2008, Diaz ha partecipato a otto Mondiali e quattro Olimpiadi. In queste competizioni ha totalizzato 34 punti in 73 partite.

