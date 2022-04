Successi pesanti di Zugo e Zurigo

ZURIGO - Colpo grosso dello Zurigo, che con un altro successo all'overtime ha confermato il break sul Friborgo, volando sul 2-0 nella serie delle semifinali dei playoff. Pesantissima la vittoria ottenuta all'Hallenstadion, dove i Dragoni sono stati nuovamente sconfitti 3-2 (come in gara-1).

Finiti sotto 2-0 dopo le reti del solito Andrighetto (15') e Baltisberger (25'), i burgundi di Dubé hanno avuto la forza di reagire e tornare in partita, salvo poi incassare il dolorosissimo colpo del ko. Le reti di Bykov (34') e Mottet (38') avevano infatti ristabilito l'equilibrio, che Marcus Krüger ha però definitivamente spezzato al 65'.

Grande equilibrio ma stesso epilogo anche a Davos, dove i grigionesi hanno incassato il secondo ko contro lo Zugo. Passati in vantaggio già al 2' con Corvi, i gialloblù sono stati raggiunti da Djoos nel secondo periodo (25'). Nel finale, accesissimo, i Tori hanno trovato il gol vittoria in powerplay al 59'45" con l'ex Ambrì Marco Müller. Furioso Wohlwend, espulso per aver lanciato alcune borracce in pista.

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)