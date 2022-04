Con 14 squadre si torna al metodo classico

LUGANO - Da ieri è ufficiale: il prossimo campionato conterà 14 squadre. Quella mancante sarà una fra Kloten ed Olten e dipenderà dall'esito della finale di Swiss League.

Dall'anno prossimo, secondo quanto riporta "Le Matin", spariranno dunque i gironi regionali, quelli che nelle ultime stagioni ci avevano portato ad assistere a sei derby stagionali fra Ambrì e Lugano. Si tornerà a un metodo molto più classico: ogni squadra affronterà in quattro occasioni ogni avversario, per un totale di 52 incontri.

Per la parte alta della classifica non sono previste novità: le prime sei della regular season otterranno il biglietto diretto per i quarti di finale dei playoff, mentre le formazioni classificate dal settimo al decimo posto disputeranno i pre-play-off.

In coda alla graduatoria l'undicesimo e il dodicesimo andranno in vacanza e non dovranno affrontare i playout mentre le ultime due si affronteranno in uno "spareggio", al termine del quale la perdente dovrà giocare contro la vincente del campionato cadetto.

TiPress