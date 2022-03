Jan Neuenschwander passa al Langnau

LANGNAU - Già ormai in vacanza da una decina di giorni, il Langnau sta studiando le prossime mosse per allestire una rosa all'altezza in vista del torneo 2022/23.

È da vedere in questo senso l'innesto dell'attaccante del Berna Jan Neuenschwander, reduce da una stagione nella quale ha messo a bilancio 4 punti, di cui 1 gol, in 46 gare. In passato il 29enne, legatosi al Langnau per un campionato, aveva vestito le maglie di Davos, Zurigo e Bienne.

Il club bernese ha inoltre annunciato di aver inserito in prima squadra un altro attaccante: il lettone con licenza svizzera Oskars Lapinskis. Il 19enne è cresciuto nelle giovanili del club dell'Emmental, bagnando il debutto in nella massima serie proprio nella stagione chiusasi lunedì scorso. Il 19enne ha sottoscritto un contratto da rookie valevole per un campionato (più opzione).

Imago