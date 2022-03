L’HCL chiama a raccolta la sua… quinta linea

LUGANO - In vista della gara casalinga che il Lugano giocherà domenica sera in casa contro il Ginevra - valida per gara-2 dei pre-playoff - l'HCL chiama a raccolta i suoi tifosi tramite la campagna "Together/Insieme. Previsti sconti sui biglietti.

Ecco i dettagli nel comunicato emesso dal club:

"La Regular Season 2021/22 è terminata, i Pre Playoffs sono alle porte, tanti segnali lasciano pensare che siamo ormai fuori dal tunnel della pandemia. È il momento di unirci più che mai.

La campagna “Together/Insieme” nasce con l’obiettivo di avvicinare ancora di più squadra e tifosi durante la fase più importante della stagione.

Sono le emozioni che hanno sempre trascinato i giocatori bianconeri verso grandi risultati. La squadra ha bisogno di quell’ambiente elettrizzante che solo la piazza di Lugano sa regalare. Per questo vogliamo chiamare a raccolta in pista la nostra…quinta linea.

E per farlo, abbiamo deciso di compiere il primo passo, riducendo per le partite dei Pre Playoffs alla Cornèr Arena il prezzo del singolo biglietto in tutti i settori almeno del 20% rispetto al prezzo dei biglietti durante la Regular Season.

Per gli abbonati, la cui tessera è naturalmente valida anche per questa fase della stagione e per i tifosi che nel corso della Regular Season hanno acquistato almeno un singolo biglietto online proponiamo invece un ulteriore sconto speciale per il singolo biglietto.

Per condividere le emozioni della Post Season con i propri cari e i propri amici. Perché il Lugano è una famiglia.

Aperta la prevendita per gara 2 dei Pre Playoff

La prevendita dei biglietti per gara 2 della serie dei Pre Playoff tra HCL e Ginevra in programma alla Cornèr Arena domenica 20 marzo 2022 con inizio alle ore 19.45 parte oggi alle ore 12.00.

I biglietti sono acquistabili sul sito hclugano.info/tickets, presso i punti vendita Ticket Corner presenti nei negozi Manor, al LAC di Lugano e presso gli uffici dell’OTR Bellionzonese e Alto Ticino di Bellinzona oppure presso il Segretariato HCL (orari di apertura nei giorni feriali 8.30/12.00 – 14.00/18.00)".