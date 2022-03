Ambrì o Berna? Tutto in 60' (o forse qualcuno in più)

AMBRì - Era il 5 marzo, giorno di Ambrì-Berna, quando i leventinesi si trovavano a -10 dagli Orsi. Sabato 12 marzo, al termine di Friborgo-Ambrì, i sopracenerini si sono portati a -2. Otto lunghezze rosicchiate in una settimana incredibile, nel corso della quale sono arrivati 14 punti in 5 incontri. Una rimonta pazzesca che il popolo biancoblù si augura possa essere completata nella serata odierna e inserita nei libri di storia del nostro hockey come una delle più clamorose.

Contro un Rapperswil reduce da due sconfitte nelle ultime tre gare, Pestoni e compagni si giocheranno tutto in una serata che, sull'asse Gottardo e Postfinance Arena, sarà sicuramente appassionante e sconsigliata ai deboli di cuore. Insomma, una notte folle attende i leventinesi...

La squadra di Luca Cereda - che dovrà fare a meno degli squalificati Brandon McMillan e Daniele Grassi - non avrà il destino nelle proprie mani: dovrà evidentemente vincere e sperare che il Losanna, in lotta per un posto nei playoff diretti, vada a far la voce grossa nella Capitale. Anche un successo all'overtime potrebbe bastare, ma in quel caso Sciaroni e compagni dovrebbero perdere nei 60'. Ricordiamo che, in caso di arrivo a pari, sarebbero i ticinesi a festeggiare la qualificazione.

Dal canto suo il Lugano - già sicuro della nona piazza e in attesa di scoprire chi si troverà di fronte nei pre-playoff - ha conquistato quattro punti, alternando buone cose ad altre da rivedere in un weekend in cui ha affrontato il Rapperswil e lo Zurigo, due squadre già sicure di iniziare la serie dei quarti in casa. Alti e bassi che hanno già contraddistinto gran parte della stagione dei bianconeri, i quali sabato all'Hallenstadion hanno perso per infortunio Walker e Thürkauf. Il primo ha chiuso anzitempo la sua stagione a causa della frattura della tibia sinistra, mentre le condizioni del secondo verranno valutate giorno per giorno. Questa sera il Lugano chiuderà la sua regular season scendendo in pista a Bienne.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)