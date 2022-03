Nuova vittoria, l'Ambrì batte il Bienne e si porta a -5 dagli Orsi

AMBRì - Il quarto successo consecutivo – serie positiva più lunga in questa stagione – mantiene accese le speranze dell’Ambrì di strappare l’ultimo biglietto disponibile per i pre-playoff. Questa sera la compagine biancoblù si è liberata del Bienne in maniera agile, anche se non è mancata una leggera dose di patema negli ultimi istanti di gara (2-1 il risultato finale).

Per affrontare questo crocevia fondamentale, Luca Cereda si è affidato agli stessi uomini che due giorni fa avevano piegato il Berna fuori casa – con soli due stranieri tra i giocatori di movimento – ad eccezione dell’infortunato Burren, il cui posto è stato occupato da Pezzullo.

La determinazione dei biancoblù a perpetuare la loro risalita in classifica è stata palpabile sin dall’alba del match. Già nei primi minuti infatti la formazione sopracenerina ha proposto degli squilli in zona d’attacco, mantenendo al contempo estrema diligenza durante la fase difensiva.

L’approccio leventinese non ha tardato a portare i suoi frutti, in quanto al 12’26” Zwerger – pescato alle spalle della retroguardia avversaria da Hietanen – ha infilato il punto dell’1-0. L’Ambrì ha dunque chiuso la prima frazione in avanti, seppur con qualche rammarico, a causa della mancata trasformazione di un paio di ottime occasioni (su tutte una capitata a Kneubuehler).

La parvenza di rimorso è tuttavia stata allontanata in apertura di periodo centrale, quando Heim ha battuto Shikin sancendo il raddoppio (21’05”). Il punto del 2-0 ha permesso a Pestoni e soci di abbassare sensibilmente i giri del motore, il che ha dato al Bienne la possibilità di imbastire timide scorribande offensive, sulle quali però Juvonen ha risposto presente.

Spinti dall’infuocato tifo della Gottardo Arena, i biancoblù hanno così continuato a giostrare in fiducia, sia nella seconda frazione che nella prima parte della terza. Due powerplay avversari hanno tuttavia messo i bastoni fra le ruote dei leventinesi. Se nella prima situazione speciale Juvonen aveva prontamente disinnescato tutte le minacce, nella seconda invece il Bienne ha saputo trovare la via del gol con Lööv (52’31”). Nei passaggi finale dell’incontro l’Ambrì si è quindi caricato di una certa tensione, che è comunque riuscito a gestire senza rischiare troppo e portando a casa la posta piena.

Domani il complesso di Luca Cereda dovrà confrontarsi con l’ardua trasferta di Friborgo, prima di tornare fra le mura amiche per la sfida al Rapperswil, in programma lunedì. Per strappare l’accesso ai pre-playoff, i biancoblù dovranno vincere entrambe le gare, e sperare in uno scivolone del Berna contro il Losanna (altro match che si giocherà lunedì).

AMBRÌ-BIENNE 2-1 (1-0; 1-0; 0-1)

Reti: 12’26” Zwerger (Hietanen, McMillan) 1-0; 21’05” Heim (Bürgler) 2-0; 52’31” Lööv 2-1.

AMBRÌ: Juvonen; Isacco Dotti, Fora; Fischer, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, McMillan, Pestoni; Incir, Dal Pian, Grassi; Bianchi, Kostner, Trisconi; Pezzullo, Neuenschwander.

Penalità: Ambrì 4x2’; Bienne 4x2’.

Note: Gottardo Arena, 6'222 spettatori. Arbitri: Piechaczek, Dipietro, Burgy, Steenstra.

Ti-press (Alessandro Crinari)