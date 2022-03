L'Ambrì è ancora vivo: sbancata Berna

BERNA - Vista la classifica, l’Ambrì non aveva altra scelta che vincere di nuovo contro il Berna. Per la terza volta consecutiva, la squadra di Cereda ha trovato il successo, ma la qualificazione per i pre-playoff rimane comunque incerta. Con questa vittoria nella Capitale, l’Ambrì è tornato a sei lunghezze dal Berna, con tre partite ancora da disputare (ne rimangono solo due agli Orsi). Tutto rimane dunque aperto, anche se non dipenderà solo dai leventinesi

Non sono mancate le occasioni ad inizio gara. Sia Rüfenacht (6’) che Bianchi (7’) hanno sfiorato la rete d'apertura. A portare avanti i suoi è stato invece Bürgler, che ha approfittato della prima situazione di superiorità numerica di serata per segnare il suo tredicesimo gol stagionale (10’09’’, 0-1). L’Ambrì ha poi beneficiato di ben quattro altri minuti in cinque contro quattro per aumentare il vantaggio, senza però sfruttarli.

Sono però bastati poco più di quattro minuti nel periodo centrale ad Heim per trovare lo 0 a 2 (24’10’’). Un gol dell’ex che ha messo in grande difficoltà i bernesi, che hanno continuato a soffrire e avrebbero pure potuto subire altre reti. Dopo il timeout chiamato dal coach di casa, gli Orsi sono usciti lievemente dalla loro tana, ma non sono stati capaci di accorciare le marcature prima della seconda sirena. I biancoblù hanno chiuso il periodo centrale con un totale di tredici tiri a cinque.

La rete di Bianchi in entrata di terzo tempo è sembrata chiudere i conti (41’36’’, 0-3), ma quasi dal nulla il Berna è riuscito a riaprire la gara. Fahrni ha rapidamente trovato il primo gol bernese di serata (43’17’’, 1-3), e da allora l’Ambrì ha sofferto ben più che durante i primi quaranta minuti. La squadra di Cereda ha dovuto confrontarsi con due situazioni di quattro contro cinque consecutive e ha dovuto stringere i denti, ma alla fine Zwerger ha siglato il gol numero 4 a porta sguarnita valso la terza vittoria consecutiva (56’47’’, 1-4). La ciliegina sulla torta l’ha messa Pestoni con un quinto gol spettacolare (58’56’’, 1-5).

Venerdì i leventinesi ospiteranno il Bienne con l’obbligo di vincere di nuovo. Nel contempo la truppa di Cereda dovrà sperare in una sconfitta del Berna contro lo Zurigo.

BERNA - AMBRÌ 1-5 (0-1; 0-1; 1-3)

Reti: 10’09’’ Bürgler (Pestoni, Hietanen) 0-1; 24’10’’ Heim (Is. Dotti) 0-2; 41’36’’ Bianchi (Trisconi) 0-3; 43’17’’ Fahrni (Bader, Goloubef) 1-3; 56’47’’ Zwerger (Pestoni) 1-4; 58’56’’ Pestoni (Dal Pian) 1-5.

AMBRÌ: Juvonen; Isacco Dotti, Fora; Fischer, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, McMillan, Pestoni; Incir, Dal Pian, Grassi; Bianchi, Kostner, Trisconi; Burren, Neuenschwander.

Penalità: Berna 5x2’; Ambrì 4x2’

Note: PostFinance Arena, 13’062 spettatori. Arbitri: Tscherrig, Stolc; Schlegel, Stalder.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)