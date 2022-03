Lugano, quanto vali? Ultima chiamata per l’Ambrì

LUGANO / AMBRÌ - Archiviata la non consueta recita del giovedì, costretta a essere compressa dallo stop olimpico la National League non si fermerà. Questa sera sono infatti in programma tre partite nelle quali, tutti in pista, Bienne (padrone di casa contro il Losanna), Davos (di scena a Zugo) e Ginevra (ospite dell’Ajoie) continueranno la loro lotta - a distanza - per chiudere tra le top-6 della classifica.

Per tornare a vivere grandi emozioni gli appassionati ticinesi dovranno invece attendere domani, sabato, quando Lugano e Ambrì si giocheranno credibilità e futuro. I bianconeri saranno padroni di casa contro il Friborgo. Quanto sono competitivi? La sfida alla prima della classe darà sicuramente indicazioni esaustive. L’Ambrì, invece, accoglierà il Berna. Lontani, in classifica, dieci punti dagli Orsi, quella della Gottardo Arena sarà per i biancoblù una vera e propria ultima chiamata. Pur senza essere bocciati dall’aritmetica, senza un successo potrebbero infatti dire addio alle residue - minime - speranze di qualificarsi per i playoff. Sgambettando Simon Moser e soci la situazione rimarrebbe, per loro, complicatissima, ma almeno lo sprint fino alla 52esima giornata di campionato avrebbe ancora un senso.

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)