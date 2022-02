Tre firme per l'Ambrì del futuro

AMBRÌ - Tripletta di acquisti per l'Ambrì, che per la prossima stagione (e oltre) si è assicurato un difensore e due attaccanti. In Leventina arriveranno l'austriaco (con licenza svizzera) Kilian Zündel, l'attaccante Valentin Hofer e l'attaccante norvegese/svedese William Hedlund.

Di seguito il comunicato ufficiale del club biancoblù:

"L’Hockey Club Ambrì Piotta comunica di aver messo sotto contratto il difensore austriaco con licenza svizzera Kilian Zündel per le prossime due stagioni più un’opzione a favore del club per un ulteriore anno.

Kilian (179 cm x 79 kg), nativo di Dornbirn e quindi compaesano di Zwerger, è cresciuto nelle giovanili del Reinthal. Ha debuttato in EBEL (oggi ICEHL) a 18 anni nella stagione 2018/2019 crescendo fino a diventare un caposaldo della difesa del Salisburgo e della Nazionale austriaca maggiore. Il classe 2001 in carriera ha finora disputato un totale di 77 partite mettendo a referto 1 gol e 5 assist ed ha all’attivo anche 19 presenze con la Nazionale maggiore austriaca (2 gol e 1 assist).

Allo stesso tempo, l’HCAP annuncia l’ingaggio dell’attaccante Valentin Hofer per le prossime due stagioni più un’opzione a favore del club per un ulteriore anno.

Il classe 2002 (180cm x 80kg), cresciuto nelle giovanili dello Zugo, nella corrente stagione ha disputato 23 partite in National League (1 assist) ed ha totalizzato 28 presenze con lo Zugo Academy in Swiss League (8 gol e 10 assist). Valentin ha fatto parte di tutte le selezioni nazionali giovanili ed ha disputato due Mondiali U20.

Inoltre, il club biancoblù comunica di aver ingaggiato l’attaccante norvegese/svedese William Hedlund, che otterrà la licenza svizzera alla fine della stagione 2023/2024, con un contratto valido per le prossime due stagioni più un’opzione a favore del club per un ulteriore anno. William, classe 2002 (189cm x 75 kg), è cresciuto nella giovanili del Lulea e dello Zugo. Nella stagione 2021/2022 ha all’attivo 24 presenze con gli U20 Elit dello Zugo (11 gol e 19 assist) e 13 presenze in Swiss League con lo Zugo Academy (6 assist). La società leventinese da il benvenuto a Kilian, Valentin e William nella famiglia biancoblù."

Imago