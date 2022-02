Lo svedese Marcus Sörensen per tre anni a Friborgo

DJURGARDEN - Il Friborgo ha ingaggiato per le prossime tre stagioni Marcus Sörensen, nazionale svedese e attuale capitano del Djurgardens. Quest'anno in SHL il 29enne ha totalizzato 34 punti (14 gol) in 35 gare.

Nel campionato 2016-2017 l'attaccante aveva esordito in NHL, dove per quattro anni ha difeso i colori dei San José Sharks mettendo a bilancio 76 punti (36 gol) in 260 incontri.

Imago