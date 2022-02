Ambrì: il viaggio riparte da Losanna

LOSANNA - Dove ci eravamo lasciati? Con un Ambrì che aveva perso le ultime due partite prima della pausa olimpica, a Zurigo e il derby della Cornèr Arena.

Dopo 26 giorni di break, il viaggio leventinese ripartirà questa sera da Losanna, dove gli uomini di Luca Cereda proveranno a ottenere punti preziosi in ottica pre-playoff. Il Berna - decimo in classifica e che tornerà in pista venerdì contro il Langnau - dista quattro lunghezze. Quella di "acchiapparlo" dev'essere la missione dei ticinesi da qui al 14 marzo, giorno nel quale verrà messa la parola fine alla stagione regolare. In mezzo vi sono due date che i sopracenerini devono assolutamente cerchiare in rosso: il 5 e il 9 marzo, serate in cui si terranno gli scontri diretti con gli Orsi e dove rischiano di giocarsi una buona fetta della qualificazione.

Nella Capitale Sciaroni e compagni stanno vivendo una stagione da incubo: da qui a metà marzo il loro unico obiettivo sarà quello di salvare il salvabile, centrando il pass per i pre-playoff. È vero, nelle tre partite prima del break olimpico erano arrivate due vittorie, ma precedentemente erano giunti addirittura otto ko filati. Anche, ed è giusto sottolinearlo, a causa delle molte assenze con cui ha dovuto fare i conti il Berna.

Tornando all'incrocio di questa sera, l'Ambrì affronterà un Losanna che storicamente crea non pochi grattacapi ai biancoblù: negli ultimi undici scontri diretti, Fora e compagni si sono imposti soltanto una volta (lo scorso 19 ottobre alla Gottardo Arena).

Passando al Lugano, i bianconeri torneranno in pista domani sera in quel di Rapperswil in un recupero di una partita che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 7 gennaio, poi rinviata a causa del coronavirus.

Ti-press (Massimo Piccoli)