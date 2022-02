Test amaro per il Lugano

Venerdì senza gloria per il Lugano, caduto 7-2 a Le Sentier contro il Losanna nell’unica amichevole in programma in questa pausa olimpica.

In formazione ovviamente rimaneggiatissima, contro i vodesi i bianconeri hanno retto solo un tempo. Sono passati a condurre con Fazzini, dopo le reti di Douay e Paré hanno trovato il pari con Bertaggia ma sono arrivati alla pausa in svantaggio, pizzicati da Baumgartner. In seguito, però, i Leoni biancorossi hanno dilagato, chiudendo i conti nel secondo parziale con Riat, Perrenoud e Fuchs. Nel terzo terzo, infine, Almond ha definito il risultato finale.

Il Lugano continuerà a lavorare fino al 23 febbraio, quando tornerà a battersi in campionato. Quel giorno andrà a far visita al Rapperswil.

