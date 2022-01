Lo Zugo travolge la Cenerentola Ajoie

ZUGO - Serata da incubo per l'Ajoie, maltrattato dallo Zugo e sconfitto con un pesantissimo 11-0. I giurassiani, ultimi in classifica e incappati nella 18esima sconfitta consecutiva, sono stati letteralmente travolti dai Tori. Avanti 2-0 a fine primo tempo grazie ad Herzog e Hofmann, i campioni svizzeri hanno allungato fin sul 5-0 nel secondo con Cadonau, Simion e ancora Hofmann. L'Ajoie è poi clamorosamente crollato negli ultimi 20', dove ha incassato ben sei reti. A segno Müller (tripletta), Lander, Martschini ed Herzog.

In classifica lo Zugo è secondo alle spalle della capolista Friborgo, che non rallenta e questa sera ha piegato 5-3 il Bienne. Per i Dragoni, brillanti, in rete Diaz, DiDomenico, Desharnais (doppietta) e lo sniper Sprunger. Per i Seelanders, sempre costretti ad inseguire, hanno segnato Künzle (momentaneo 3-1), Brunner (3-2) e Sallinen, autore del definitivo 5-3.

È subito tornato al successo il Ginevra, che dopo il ko con il Berna si è rifatto imponendosi 3-0 sullo Zurigo. Di Winnik (doppietta) e Vermin (58' a porta vuota) le reti dei granata di Cadieux, che occupano il settimo posto e restano pienamente in corsa per l'accesso diretto ai playoff (garantito alle prime sei). Tra i pali shutout di Dominic Nyffeler.

Da segnalare infine la vittoria del Davos, che ha sconfitto 4-3 il Berna facendo anche un piccolo favore all'Ambrì. Gli Orsi, decimi, restano infatti a +4 sui biancoblù a parità di partite giocate.

In equilibrio fino a terzo tempo inoltrato, la sfida dell'Eisstadion è stata decisa dal gol di Frehner al 56'. Per l'attaccante gialloblù, già autore del momentaneo 2-0, è stato il secondo gol di serata. Le altre reti dei grigionesi portano le firme di Schmutz e Corvi. Al Berna non sono così bastati i lampi di Daugavins (2-1), Moser (3-2) e Varone (momentaneo 3-3).

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)