Il Berna piega lo Zugo e intasca tre punti pesanti

BERNA - Tre punti importanti per il Berna, che grazie alla seconda vittoria filata - successi giunti dopo una serie nera di 8 ko - allunga sull'Ambrì nella corsa al decimo posto (bernesi a +4 e con una partita in meno). Gli Orsi, impegnati in casa contro lo Zugo, si sono imposti 4-1 grazie ai gol di Bader (14'), Varone (20'), Kahun (48') e Conacher (60' a porta vuota). Ai campioni svizzeri non è bastato il momentaneo 2-1 siglato da Simion.

Posta piena anche per la capolista Friborgo, che a Porrentruy non ha lasciato scampo alla Cenerentola Ajoie, piegata 4-1. Per i Dragoni, padroni del match, a segno Schmid, Sprunger, Bykov e Marchon.

Netta vittoria dello Zurigo, che all'Hallenstadion non ha lasciato scampo al Losanna (5-1). Solida e concreta la prova dei Lions, volati fin sul 5-0 grazie a Marti, Andrighetto (doppietta), Phil Baltisberger e Hollenstein. Al 60' il gol della bandiera di Sekac, che ha negato lo shutout a Waeber.

Continua invece la crisi del Langnau, caduto anche sul ghiaccio del Bienne, I Tigrotti di Sarault - decimati e ancora a secco di vittorie dal suo avvento in panchina - sono stati sconfitti 7-3. In equilibrio fino al 31', quando i Tigrotti hanno firmato il 2-2 con Schweri, il match ha preso una chiara direzione dal 34' in poi. Per i Seelanders da segnalare in particolare la tripletta di Luca Hischier (4', 34', 46').

Dopo una striscia di quattro sconfitte è invece tornato al successo il Davos, vittorioso 3-0 a Rapperswil. I grigionesi hanno fatto la differenza con i gol di Knak (28'), Ambühl (53') e Stransky (58' a porta vuota).

