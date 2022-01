Impegni (quasi) proibitivi per HCAP e HCL

ZURIGO / ZUGO - Sarà un martedì di passione per Ambrì e Lugano che, costretti a correre per rendere un po’ più solida la loro classifica, dovranno provare a spremere punti da trasferte tostissime.

Reduci da due successi pesanti e tutt’altro che scontati, i biancoblù andranno a far visita a uno Zurigo in gran forma, a una squadra che, partita lenta, con il passare delle settimane ha trovato la quadratura del cerchio ed è diventata efficacissima. All’Hallenstadion i Lions hanno vinto nove delle ultime dieci partite disputate arrendendosi “solo” all’overtime contro lo Zugo. Mollare un po? Macché: trascinati dagli ispiratissimi Malgin, Andrighetto e Quenneville - giusto per citare i più prolifici - proveranno anzi a migliorare tale record e ad avvicinare la sicurezza di un posto nella top-six della graduatoria. Per tale certezza manca poco allo Zugo, che questa sera ospiterà invece bianconeri. Anche i Tori sono in un ottimo stato di forma e, in più, possono pure contare sul figliol prodigo Greg Hofmann. Il Lugano è spacciato? No, per cancellare le brutture del recente passato (nelle ultime due visite alla Bossard Arena ha incassato la bellezza di undici reti segnandone solo una, ndr) dovrà però superarsi.

Ti-press (Samuel Golay)