Due impegni per l'Ambri, uno per il Lugano

AMBRì/LUGANO - Altro weekend, altri scottanti duelli. Nel fine settimana alle porte l'Ambrì scenderà in pista in due occasioni (questa sera a Langnau e sabato in casa contro il Davos), mentre il Lugano sarà di scena domani alla Cornèr Arena contro il Berna.

Due partite delicate attendono la truppa di Luca Cereda, che ancora può (e deve) sperare di agganciare il treno dei pre-playoff. Certo, servirà una sterzata mica da ridere per restare incollato al Berna, attuale decima forza del campionato e alle prese con una lunga lista di infortunati. Nonostante in National League di gare semplici non ce ne siano, il calendario sembra strizzare l'occhio a Zwerger e compagni, chiamati ad affrontare due squadre in crisi: i Tigers non vincono da nove partite, i grigionesi ne hanno perse tre delle ultime quattro. All'Ambrì il compito di infierire ancor di più...

Un favore alla formazione biancoblù potrebbe giungere dal Lugano, che domani sera riceverà proprio gli Orsi (reduci da sei rovesci di fila). Martedì a Porrentruy gli uomini di Chris McSorley hanno fornito una prova altalenante, ma comunque vincente. Pertanto Fazzini e compagni devono giocoforza migliorare la concretezza sotto porta. Tra le 13 squadre del nostro campionato, l'HCL è quella che ha tirato di più: solo l'8.08% delle conclusioni sono però finite in rete. Peggio hanno fatto solo Ambrì e Ajoie.

Ti-press (Alessandro Crinari)