Continuano le difficoltà del Berna. Lo Zugo la spunta ai rigori

FRIBORGO - Al rientro in pista dopo oltre due settimane di stop, il Friborgo di Dubé - primo della classe per media punti - non ha fatto sconti al Berna, battuto 3-1 alla BCF Arena e incappato nel sesto ko consecutivo. Gli Orsi, a caccia di punti preziosi in ottica pre-playoff, sono caduti sotto i colpi di DiDomenico(2'), Gunderson (42') e Sprunger (51'). Ai bernesi, decimi a quota 46 in 38 match (+3 sull'Ambrì), non è bastato il momentaneo 1-1 di Thomas.

Nei piani altissimi continua anche la corsa del Rappi, che ha piegato il Langnau di Sarault per la seconda volta in 24h. I sangallesi hanno vinto 3-1 alla Ilfis grazie ai gol di Lammer (25', 58') e Djuse (60').

Sono invece serviti i rigori a Zugo, dove i padroni di casa hanno sconfitto 3-2 il Bienne. Avanti 2-0 grazie ai sigilli di Hofmann - subito a segno dopo l'addio al sogno NHL - e Simion, i Tori sono stati raggiunti nel finale dalla doppietta di Brunner (57', 60'). Ai penalty lo Zugo ha fatto la differenza con le trasformazioni di Senteler, Kovar e Lander.

Già di fatto segnata nel primo periodo la sfida dell'Hallenstadion, dove lo Zurigo ha piegato il Davos volando subito sul 3-0 con Quenneville (2'), Geering (7') e Roe (17'). Le reti di Nygren (42') e Dominik Egli (59'25") non hanno evitato la sconfitta dei grigionesi, battuti 3-2.

Grande battaglia infine a Ginevra, dove le Aquile hanno sconfitto 4-3 il Losanna all'ovetime. Sia i ginevrini che i vodesi, due tra le squadre più in forma del momento, continuano dunque a muovere la loro classifica. Il gol decisivo, dopo 16" di supplementare, l'ha firmato il solito Winnik, già a quota 20 gol.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)