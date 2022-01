Lo Zugo ribalta l'Ambrì

AMBRì - Dopo le due sconfitte in trasferta d'inizio 2022, gli uomini di Cereda sono tornati a giocare tra le mura amiche martedì sera contro lo Zugo.

Tra le novità da segnalare, al di là del poco pubblico presente alla Gottardo Arena e del ritorno di Conz tra i pali, lo schieramento in prima linea di Moses, arrivato dal Rapperswil in prestito. Il nuovo attaccante non è però bastato all’Ambrì per ritrovare il successo. Avanti per 2-0 dopo un tempo, i leventinesi si sono inchinati ai supplementari contro i campioni in carica (2-3).

È partito come meglio non avrebbe potuto l’Ambrì nella sua terza uscita dell’anno. Dopo un minuto e mezzo, Bürgler ha sfruttato un’esitazione difensiva dello Zugo ed ha insaccato con un backhand (1’29’’, 1-0). I biancoblù hanno poi trascorso ben otto minuti in superiorità numerica durante il primo periodo, senza trovare il raddoppio.

Alla seconda rete ci ha però pensato Pestoni che, dopo aver colpito un palo in una delle situazioni di 5 contro 4 (13’), ha raddoppiato con un preciso tiro di polso a pochi secondi dall’intervallo (19’44’’, 2-0). Gli ospiti, alla loro prima partita dell’anno, si sono rivelati impalpabili in avvio di confronto.

I leventinesi hanno continuato sulla scia giusta nel periodo centrale. Nonostante le situazioni di inferiorità numerica e uno Zugo che è sembrato più deciso, la squadra di Cereda non si è fatta prendere dal panico ed ha saputo rimanere in partita con disciplina e solidità. Kovar (28’) e Herzog (39’) sono andati vicini al 2-1, ma l’Ambrì ha potuto contare su un Conz decisivo quando chiamato in causa.

Anche un po’ di fortuna ha aiutato i padroni di casa a tenere il doppio vantaggio, vista la situazione incredibile a metà secondo tempo, quando il disco ha sorvolato la porta alle spalle del portiere biancoblù per poi balzare fuori (31’).

È stata più difficile l’entrata in materia nell’ultimo terzo per i leventinesi. Lo Zugo si è buttato all’attacco con intensità e ha ridotto lo scarto rapidamente grazie ad Herzog. (45’53’’, 2-1). Rinvigoriti dal gol, i Tori hanno continuato a premere, colpendo prima un palo con Müller (50’) per poi pareggiare grazie al Top Scorer Kovar (51’24’’, 2-2). Nonostante occasioni sia su un fronte che sull'altro, nessuna delle due compagini è più riuscita a segnare nel tempo regolamentare. Nell’overtime, Kreis ha poi avuto bisogno di poco più di un minuto per assegnare due punti agli ospiti (61’14’’ 2-3).

Venerdì ripartirà in trasferta l’Ambrì, che sarà impegnato sul ghiaccio della terza classificata Rapperswil.

AMBRÌ - ZUGO 2-3 d.s. (2-0; 0-0; 0-2; 0-1)

Reti: 1’29” Bürgler 1-0; 19’44” Pestoni (Fora) 2-0; 45’53’’ Herzog (Müller) 2-1; 51’24’’ Kovar 2-2; 61’14’’ Kreis 2-3.

AMBRÌ: Conz; Isacco Dotti, Fora; Burren, Hietanen; Fischer, Fohrler; Cajka, Regin, Moses; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Grassi, Pestoni; McMillan, Kostner, Trisconi; Pezzullo, Bianchi.

Penalità: Ambrì 5x2’; Zugo 6x2'.

Note: Gottardo Arena, 4’561 spettatori. Arbitri: Stolc, Urban; Cattaneo, Duc.

Ti-press (Alessandro Crinari)