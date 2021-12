Lugano in pista, Ambrì in attesa

LUGANO - Si gioca, anche se non ovunque. Disputate domenica tre partite (delle quattro in programma, rinviata Ginevra-Friborgo), anche oggi la National League metterà sul piatto altrettante sfide. Tre match (dei quattro in programma, rinviata Berna-Ginevra) tra i quali spicca un Lugano-Davos estremamente interessante. Per i grigionesi, che vogliono tornare a far punti per avvicinare la capolista Friborgo, ma soprattutto per i ticinesi i quali, reduci da quattro successi, sono pronti a mettersi alla prova contro una big.

Oltre agli incontri, a tenere banco nel mondo dell’hockey è però - purtroppo - l’aspetto organizzativo. Ad Ambrì, dove si è già infranta la nuova ondata della pandemia, i positivi sono numerosi e solo oggi si saprà se sono contagiati con la variante Omicron. Così fosse, il club non potrebbe presenziare alla Coppa Spengler. Già, il torneo natalizio: si svolgerà davvero? Questo pomeriggio è atteso un comunicato ufficiale.

Ti-press (Samuel Golay)