E sono quattro, Lugano in ascesa

LUGANO - Quarto successo consecutivo (e sesto nelle ultime sette partite) per il Lugano, che nel sabato di campionato si è sbarazzato senza troppi problemi 4-1 del Langnau.

Alla Cornèr Arena i bianconeri hanno confermato i progressi già mostrati nelle ultime settimane, comportandosi da “grandi” contro un rivale in difficoltà ma non certo da sottovalutare. Hanno saputo cominciare con la sfida con la giusta attenzione e, pur se non sempre continui, nei minuti di scarsa brillantezza sono stati in grado di limitare al minimo i rischi. Risultato? I bernesi hanno provato, sgomitato e sperato ma, finiti sotto, non sono più riusciti a tornare a galla.

Spinto (anche) dalle sicurezze acquisite grazie agli ultimi risultati positivi, il Lugano ha aggredito immediatamente i tigrotti. Non ha dominato ma ha messo alle corde gli avversari i quali però, almeno in principio, hanno tenuto botta. La truppa di coach O’Leary non ha infatti barcollato troppo al 10’, quando Bertaggia ha trovato il punto dell’1-0. Ed è rimasta in piedi pure al raddoppio dei ticinesi, firmato da Alatalo al 13’. Prova della “vitalità” dei bernesi l’ha data Schmutz, che al 16’ ha dimezzato lo svantaggio riaprendo un confronto in realtà “segnato”. Segnato perché, pur avanti con uno scarto minimo, Guerra e soci hanno continuato a fare la loro partita, a sviluppare quel gioco che con insistenza chiede McSorley. E la costanza li ha premiati. Forse troppo imprecisi dalle parti di Punnenovs, al 26’ i bianconeri sono comunque riusciti ad allungare piazzando, con Thürkauf, il gol del comodo 3-1. A inizio terzo parziale hanno poi messo definitivamente in ghiaccio i tre punti grazie al guizzo di Carr (45’). Già in difficoltà, a quel punto il Langnau ha abbassato ritmo e intensità accettando di fatto, zuffe finali a parte, il verdetto della pista.

Salito a tre punti dal sesto posto, dopo la pausa per la Nazionale e prima della Spengler il Lugano ospiterà il Davos, andrà a Friborgo e poi sarà padrone di casa con il Losanna. Tre match per tentare l’aggancio allo Zurigo e, comunque, provare a chiudere il 2021 nel migliore dei modi.

LUGANO-LANGNAU 4-1 (2-1, 1-0, 1-0)

Reti: 9’12” Bertaggia 1-0; 12’44” Alatalo 2-0; 15’15” Schmutz (Pesonen) 2-1; 25’01” Thürkauf (Josephs, Bertaggia) 3-1; 44'10" Carr (Arcobello) 4-1.

LUGANO: Schlegel; Müller, Loeffel; Alatalo, Riva; Guerra, Chiesa; Wolf; Carr, Arcobello, Fazzini; Josephs, Thürkauf, Bertaggia; Boedker, Herburger, Morini; Stoffel, Walker, Vedova; Traber.

Penalità: Lugano 5x2’+20'; Langnau 7x2’+20'.

Note: Cornèr Arena, 4’940 spettatori. Arbitri: Stricker, Staudenmann, Cattaneo, Meusy.

Ti-press (Samuel Golay)